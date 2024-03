Apostas, educação, emprego, estética e bem-estar entre as maiores queixas entre jovens

No primeiro trimestre de 2024, os jovens submeteram mais de três mil e cem queixas junto do Portal da Queixa. Os dados são revelados pela plataforma para assinalar o dia Nacional da Juventude, que se evoca esta quinta-feira, 28 de março, e indica um crescimento de 7,6% das reclamações quando comparado com as registadas em período homólogo, no ano passado.

“No primeiro trimestre de 2024, a categoria Casinos e Casas de Apostas foi a mais reclamada pelos utilizadores desta faixa etária ao acolher 22% das queixas. A área que se segue na mira dos jovens é Educação, Formação e Emprego (18.5%) e depois Beleza, Estética e Bem-Estar, na origem de 15.7%. Alvo de contestação dos jovens está também a categoria Correio, Transportes de Logística (15.5%), e problemas relacionados com a área da Cultura, Lazer e Diversão motivaram 15.1% das ocorrências”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Olhando por género, são as mulheres são quem mais submete queixas, tendo sido responsáveis por mais de metade (55,9%) dos processos de insatisfação em 2024, mas as prioridades foram outras: “Educação, Formação e Emprego e Cultura, Lazer e Diversão, com 19.2% e 18.4% das ocorrências, respetivamente. A categoria Beleza, Estética e Bem-Estar ocupa o quinto lugar no Top 5 das categorias mais reclamadas (17.7%)”. Já os homens, apontaram o dedo sobretudo nas “categorias Casinos e Casas de Apostas e Educação, Formação e Emprego, a gerarem 23.5% e 17.5% de queixas, respetivamente. Figuram ainda no Top 5 da contestação masculina, as categorias Desporto, Ginásios e Clubes, a absorver 12.6% das queixas e Internet, Sites e Negócios a motivar 11.2% das reclamações”, lê-se no documento.

“No geral, apurou-se que, os jovens na faixa etária entre 18 – 24 anos, queixam-se maioritariamente de problemas, dificuldades ou constrangimentos relacionados com: atrasos na entrega de encomendas, reembolso de valores e devolução de produtos”, acrescenta a plataforma.