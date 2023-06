Alegria. Oito alimentos que nos fazem felizes, sem contar com o chocolate

Também o estado da alma parece beneficiar de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes que ajudam a sintetizar serotonina – neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do humor que melhora a sensação de bem-estar e evita a tristeza, a depressão e a compulsão. Ou seja: o Santo Graal da felicidade.

E se o chocolate é um dos mais populares, se não o maior, neste ranking, existem outros alimentos que, pelas suas características, asseguram esse potencial.

Conheça os oito alimentos que conseguem fazer bem à saúde física e mental.

Banana. É rica em magnésio e em triptofano, sendo este último um aminoácido essencial à produção de serotonina. Sem ela o organismo fica mais suscetível a depressões, irritabilidade, insónia, ansiedade e hiperfagia (aumento exagerado da fome).

Aveia. Cereal igualmente rico em triptofano, também possui selénio, substância que contribui para a produção de energia. Tem, ainda, fibras solúveis que ajudam no equilíbrio intestinal, e está comprovado que o humor e os intestinos saudáveis andam de mãos dadas.

Mel. É mais uma fonte de triptofano, melhorando também a função da serotonina no cérebro. Contribui para a regeneração da microflora intestinal, quando combinado com os lactobacilos (bactérias) presentes no intestino, onde se produz grande parte da serotonina.

Abacate. Fruta rica em ácido fólico, potássio, ferro, magnésio, vitaminas B3, C, E e B6. A vitamina B3 (niacina), por exemplo, atua na manutenção das hormonas que regulam a atividade cerebral e tem um efeito relaxante.

Nozes. Estes frutos oleaginosos possuem vitamina B1 (tiamina), que ajuda no processo de conversão da glicose em energia. São também ricos em inositol, necessário para o correto funcionamento dos neurotransmissores serotonina e acetilcolina, fundamentais para a sensação de bem-estar.

Peixes gordos. Salmão, atum, cavala e sardinha são considerados boas fontes de ómega 3, um ácido gordo essencial com efeito protetor sobre os neurónios. O seu consumo aumenta a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, neurotransmissores que proporcionam energia e boa disposição, além de protegerem o sistema nervoso central dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular.

Sementes. Têm na sua composição minerais como zinco, magnésio e selénio que agem como antioxidantes, excelentes armas anti-envelhecimento. São ricas em fibras e auxiliam o trânsito intestinal, ajudando a manter saudável o orgão onde se produz maior quantidades de serotonina.

Vegetais com folhas verdes. Couve, brócolos, rúcula e outros vegetais com folhas verdes são ricos em ácido fólico, que ajuda a libertar serotonina no organismo – meio caminho andado para a felicidade.