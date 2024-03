Alergia? Gripe? Tuberculose? Este sistema de IA identifica a doença pela tosse

A ideia ganhou força com a covid-19, através do uso de biomarcador de doenças através da tose, e está agora amplificado para outras patologias respiratórias. Uma equipa de cientistas liderados pela Google diz ter desenvolvido um sistema de Inteligência Artificial (IA) que usa o som da tosse para detetar doenças e acompanhar convalescenças e estados de saúde.

O sistema chama-se Health Acoustic Representations (HeAR) e reúne um acervo de milhões de audios (300 milhões) de seres humanos e que pode ajudar a distinguir os tipos de tosse e as doenças associadas a cada uma delas, a par da respiração e até do pigarreio.

A novidade neste caso prende-se, sobretudo, com o volume do acervo de sons, o que traz infinitas valências a este novo sistema de diagnóstico feito pela IA. De acordo como o que tem sido noticiado, os cientistas extraíram sons humanos de vídeos do YouTube, disponíveis online e gratuitamente, convertendo-os em espectrogramas, representações gráficas de um som.

Segundo os testes, que pontuam de 0,5 a 1, sendo que este identifica uma previsão precisa e sem erros, o novo dispositivo registou entre 0,6 e 0,71 para a identificação eficaz da tosse fruto de Covid-19. No caso da tuberculose chegou quase aos 0.74. “Existe um imenso potencial não só para o diagnóstico, mas também para rastreio e monitorização. Não podemos repetir exames ou biópsias todas as semanas”, detalhou o otorrinolaringologista da Universidade do Sul da Flórida, EUA, Yael Bensoussan.