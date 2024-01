Alexandra Lencastre a favor das intervenções estéticas: “Obviamente quero fazer”

Bem-estar pessoal, saúde mental e agradar ao público. Estas são três das várias razões que levam a atriz e atualmente jurada do programa da TVI Dança com as Estrelas, Alexandra Lencastre, a ser favorável à intervenção estética. “Tem a ver com mimar a autoestima e é uma forma inteligente de nos mantermos mais felizes connosco, porque acreditamos que assim também vamos agradar mais ao público e é para ele que trabalhamos”, afirma em declarações à N-TV.

E acrescenta: “Obviamente quero fazer, porque isso faz parte da nossa saúde mental e da tal zona em que podemos dar um bocadinho de mimo porque também precisamos”.

De momento, a atriz quer “muito tirar os papinhos do lado direito”. “Já ando há um ano a tentar perceber o que é, pensava que era uma vasculite”, detalha o rosto de novelas que confessa que já pôs “vitaminas no peito”, “cremes, máscaras” e fez “massagens”.

