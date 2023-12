Alexandra Moura lança linha sustentável e 100% portuguesa

T-shirts, Sweatshirts, calções e camisolas com capuz em brancos, azuis-claros e escuros. As propostas da estilista portuguesa Alexandra Moura aposta no minimalismo e na simplicidade para proporcionar a mais conjugação possível de visuais, apostando no menos é mais, na sustentabilidade e, claro, no essencial.

O nome da proposta é nada mais menos que uma provocação: Zero. Trata-se, como refere o comunicado, de uma “linha de peças essenciais com design simples, contemporâneo e com acabamentos premium”, garante a estilista em nota enviada à comunicação social.

A criadora assegura também que as propostas apresentadas são “feitas a partir de materiais sustentáveis e de qualidade certificada – 100% made in Portugal – tendo em consideração a sustentabilidade ética e humana”.

Para Moura, a coleção Zero caminha pela “qualidade e não com a quantidade” procurando trazer “silhuetas intemporais associadas à versatilidade e ao minimalismo”, em “infinitas hipóteses a partir do zero”, conclui o comunicado.