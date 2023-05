Mãe e filha vencem prémios Sophia. Cesária Évora em destaque na noite de galoa

A longa-metragem “Alma Viva” venceu no domingo, 21 de maio, o galardão de melhor filme na 12.ª edição dos Prémios Sophia, que distinguiu com outros cinco prémios a obra da realizadora Cristèle Alves Meira.

Na cerimónia, que decorreu no Casino Estoril, no concelho de Cascais, “Alma Viva” venceu ainda os prémios para o melhor argumento original, a melhor caracterização e efeitos especiais, e a melhor direção de fotografia. Pelo desempenho no filme, Lua Michel venceu o prémio para a melhor atriz principal e Ana Padrão foi distinguida como melhor atriz secundária.

O prémio de melhor realizador foi para Tiago Guedes, que concorreu com “Restos do Vento”, filme que valeu ao ator Albano Jerónimo o prémio Sophia para melhor ator principal e a Nuno Lopes o galardão para melhor ator secundário. “Ice Merchants”, de João Gonzalez, foi premiado como melhor curta-metragem de animação.

O prémio Sophia de melhor série ou telefilme foi atribuído a “Causa Própria”, de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins, realizada por João Nuno Pinto..

O melhor documentário em longa-metragem foi para “Cesária Évora”, realizado por Ana Sofia Fonseca. Os prémios Sophia são organizados pela Academia Portuguesa de Cinema.

