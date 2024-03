Seis sintomas de AVC que podem surgir uma semana antes do episódio

Em dia do Nacional do Doente com AVC, que se evoca este domingo, 31 de março, tome nota destes dados. Os pesquisadores britânicos da Cardiac Screen Clinic apuraram, depois de um estudo, os sintomas detetados uma semana antes de os doentes terem sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Entre os casos médicos que foram avaliados, os especialistas afirmam que os utentes sentiram um destes sintomas: dores de cabeça, tonturas, dormências ou formigueiro nos membros ou face.

E, ainda, confusão mental, fraqueza muscular no braço ou perna e problemas com o campo visual.

Em muitos dos episódios de AVC, nem sempre acontece um episódio de grandes dimensões com um efeito total, por vezes, os pacientes sofrem um “mini” AVC e não se apercebem.

Este caso não é tão grave, mas mais tarde pode gerar um AVC, com maior dano.