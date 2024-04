Atletismo, com Cavaco em Belém e agora com a Igualdade. Eis Carla Mouro

No LinkedIn e há quase um mês, Carla Mouro evocava o dia Internacional da Mulher e os números que nos devem envergonhar a todos e que “fazem pensar”. “As seis mulheres assassinadas este ano em crimes de violência doméstica e as mais de 25 mil vítimas de violência que a APAV revela ter apoiado nos últimos 3 anos”, escrevia esta especialista em juventude que acaba de ser nomeada secretária de Estado da Igualdade, no Ministério da Juventude e Modernização, tutelado por Margarida Balseiro Lopes, no recém-empossado executivo do social-democrata Luís Montenegro.

E prosseguia: “Lembramos que, em 2024, há ainda mulheres que recebem salários diferentes aos do de um homem na mesma função. Lembramos que o desemprego atinge as mulheres com maior severidade – em 2023 eram mais de 53% do universo de desempregados”.

Numa mensagem em que se apresentava “pela equidade, pela igualdade de oportunidades, por direitos e deveres que, por vezes, parecem ainda longe”, Carla Mouro lembrava que ainda havia muito por fazer “pelas jovens mulheres, pelas raparigas, pelas que fazem parte de gerações mais velhas”.

Aos 47 anos, Carla Mouro já foi presidente do Conselho Nacional de Juventude e assessora da Presidência da República em ambos os mandatos de Cavaco Silva em Belém, é a nova secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, pasta que fica na dependência do novo Ministério da Juventude e Modernização, tutelado pela antiga líder da Juventude Social-Democrata (JSD) Margarida Balseiro Lopes.

Nasceu em Castelo Branco, em 1977, e licenciou-se em Relações Internacionais pela Universidade Lusófona, tendo ainda concluído um programa sobre liderança e inovação na universidade norte-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2021, segundo as informações disponíveis no seu perfil na rede social profissional LinkedIn.

Foi atleta de alta competição em atletismo, presidente do Conselho Nacional de Juventude entre 2002 e 2007, e consultora das Nações Unidas, tendo trabalhado na promoção em projetos de politicas da juventude, segundo o mesmo perfil.

Foi assessora da Presidência da República, nos mandatos de Cavaco Silva, entre 2008 e 2016 e desde 2018 é presidente executiva da Fundação da Juventude.

No anterior governo socialista, liderado por António Costa, a pasta da Igualdade integrava também as Migrações, na dependência da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sendo que as migrações deixam de ter secretaria de Estado neste novo Executivo.

Com Lusa