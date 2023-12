Atriz Alicia Vikander revela gravidez do segundo filho

A atriz sueca de 35 anos Alicia Vikander revelou no domingo, 3 de dezembro, que está grávida do segundo filho.

A intérprete compareceu na gala anual do Academy Museum of Motion Pictures, a partir de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos da América, com um vestido negro translúcido Louis Vuitton, de corte romântico e com mais de 400 horas de trabalho, que deixava perceber a barriguinha já saliente.

Alicia Vikander e o ator Michael Fassbender, de 46 anos, são pais de Svante, que nasceu em 2021. Agora, o casal que vive em Portugal, repete a experiência.

Recorde-se que em julho deste ano a atriz sueca revelou as razões que trouxeram a família até território lusitano. “Alguns amigos falavam em mudar-se e, quando nós visitamos a cidade [Lisboa], gostámos imediatamente dela. Quando voltamos, algumas semanas depois da primeira visita, já tínhamos comprado aquela que é a nossa casa”, relevou Vikander em entrevista à publicação The Hollywood Reporter.

Na mesma conversa, a atriz explicou que em Portugal “o clima é obviamente melhor do que na Suécia ou na Irlanda”. Referindo-se a Lisboa como uma “cidade pequena” e na qual as “pessoas são super simpáticas”, acrescentou: “Em 25 minutos conseguimos estar na praia, onde os meus filhos podem andar de skate ou fazer surf. É uma cidade muito orientada para as famílias.”