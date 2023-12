Avó cobra a filhos e a netos para preparar e fazer a ceia de Natal

É viúva, pensionista, tem 64 anos e pouco se importa se a criticam por cobrar à família um valor para organizar, preparar e fazer o menu do jantar do Natal. A britânica Caroline Duddridge até já o faz há sete anos, desde 2016, um ano depois de ter perdido o marido e de deixar de ter os rendimentos que tinha.

Um mês antes do Natal, Caroline abre a lista aos participantes no Natal – entre os cinco filhos e os seis netos – dando assim início aos preparativos.

Este tempo de antecedência permite-lhe ir comprando em promoção os alimentos e todos os detalhes necessários ao dia de Natal em família.

Quanto a valores, só os menores de três anos estão isentos da transferência bancária, que deve ser feita até 1 de dezembro, caso contrário o visado que não pague não será convidado para a festa da família. Cada adulto deverá pagar 15 libras (17,5 euros) os netos com idades entre os quatro e os 12 anos pagam 5 libras (perto de seis euros) e os de três 2,5 libras (3 euros).

“Sei que há muita gente que me vai criticar por cobrar a refeição de Natal, mas não me importo”, revelou Caroline Duddridge ao jornal britânico The Sun, salvaguardando que “não se trata de ganhar dinheiro”, mas antes “distribuir o custo de forma justa entre todos à mesa”.

Para esta britânica, está fora de questão “esperar que uma pessoa pague a refeição inteira, que a prepare, que limpe, que use o aquecimento e a eletricidade”. “É de mais”, afirma, especificando que o valor pedido aos familiares inclui os gastos com eletricidade, mas não álcool. Cada um traz o que mais gosta.

Mas se há quem lhe aponte o dedo, certo é que, no anonimato de um estudo online, a maioria concorda com Duddridge. De acordo com os leitores da Fabulous, quase seis em dez pessoas que responderam (58%) consideraram justa a cobrança pela refeição do Natal. Já 21% disse-se contra e 21% não mostrou opinião formada sobre o assunto.

Tenha ou não uma posição sobre esta matéria, veja, no entanto, algumas dicas de especialistas para um Natal mais em conta e saiba que tarefas deve começar a fazer já se vai receber a família em casa.