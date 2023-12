Organize-se até ao Natal! Lista de tarefas a fazer em contagem decrescente

Planificar uma ceia de Natal com a família – mesmo que reduzida – é sempre trabalho laborioso para quem não deseja menos do que a perfeição. Frequentemente, esta tentativa de ter tudo incrivelmente organizado e a horas vem sempre associada a níveis de angústia, stresse e sempre com os olhos postos no calendário, nos dias que faltam, e nos relógios.

Porém, não precisa de ser assim. Tudo pode e deve ser feito com calma, e até temos uma boa notícia: ainda está a tempo, como demonstra a organizadora pessoal Marta Vedor. A autora do livro recém-lançado, Como organizar a casa e simplificar a vida (editora Oficina do Livro), a personal organizer, especializada em organização residencial e gestão doméstica, deixou uma listagem de tarefas a cumprir até ao Natal e dividida por semanas e dias até lá chegar.

Uma planificação geral que deve ser adaptada a cada circunstância familiar, como a própria Marta Vedor alerta à Delas.pt, mas que pode ser, nas suas linhas gerais, posta em prática. Listagem que não esquece – e que até reserva tempo – o tempo de cuidado que deve ter consigo, caso seja a grande organizadora. Afinal, o Natal é mesmo para todos.

Veja agora abaixo a calendarização proposta por esta planificadora que, em 2020, trocou o trabalho em hotelaria e turismo por este lado mais organizacional. Atualmente, Marta Vedor faz formações e reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 1300 no YouTube.

A duas semanas do Natal:

Fazer uma lista de convidados para a ceia da véspera e o almoço do dia de Natal;

Definir o menu, incluindo todas as refeições, sobremesas e bebidas que serão necessárias;

Fazer um inventário do frigorífico, congelador e despensa para verificar o que já tem em casa e que pode ser usado para as refeições

Fazer uma lista de compras detalhada dos ingredientes necessários para completar o menu;

Começar a fazer compras de alimentos não perecíveis como açúcar, canela ou farinha;

Perceber se precisa de fazer reservas de algum item com antecedência e fazê-lo nesta altura;

Verificar se a roupa de mesa como toalhas e guardanapos está em bom estado ou precisa de ser substituída e, nesse caso, fazer as respetivas compras;

Verificar se todas as decorações de Natal estão funcionais ou precisam de ser substituídas;

Fazer uma lista detalhada dos presentes e começar as compras.

A uma semana do Natal

Terminar as compras de alimentos frescos como bacalhau, fruta ou legumes;

Terminar as compras dos presentes e embrulhar;

Fazer uma limpeza geral da casa incluindo as zonas que não são limpas com frequência como a parte superior de portas ou armários;

Garantir que tem lenha suficiente caso utilize lareira ou que os aquecedores estão funcionais;

Verificar se toda a loiça de servir que será utilizada está em bom estado e em quantidade suficiente para os convidados que vai receber;

Lavar e engomar toda a roupa de cama, mesa e banho que será utilizada pelos convidados como toalhas de mesa, guardanapos, toalhas de mãos ou até lençóis caso pernoitem.

A dois dias do Natal

Rever a lista de presentes, se estão todos comprados e embrulhados;

Confirmar a presença de todos os convidados que estarão presentes;

Lavar toda a loiça de servir que será usada como talheres, pratos e travessas;

Organizar o frigorífico e congelador garantindo que tem espaço para guardar tudo o que precisa.

Na véspera da Noite de Natal

Começar a preparar os pratos e sobremesas que possam ser antecipados; Deixar a mise-en-place dos pratos mais complicados adiantada para ser mais rápido;

Certificar-se que toda a decoração e itens para os convidados estão no lugar;

Criar uma secção na cozinha para preparação e limpeza, e na sala para loiça extra e sobremesas;

Deixar a mesa já pronta com todos os utensílios que serão necessários;

Aproveitar para relaxar e tirar um tempo para si antes do dia de amanhã.