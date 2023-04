Avó das Kardashians-Jenner morreu. Mãe de Caitlyn tinha 96 anos

A matriarca da família tinha 96 anos e a notícia do seu desaparecimento foi revelada esta sexta-feira, 21 de abril. Esther Jenner era mãe de Caitlyn Jenner e avó das irmãs mais novas da família Kardashian-Jenner: Kendall e Kylie Jenner.

“Estou de coração partido”, escreveu Caitlyn Jenner na conta de Instagram. “A minha mãe morreu pacificamente ontem [quinta-feira, 20 de abril] de manhã”, detalhou.

Numa sentida homenagem, que acompanhou com uma fotografia do aniversário, Caytlin lembrou que “perder a mãe é algo único no sentido em que foi a única pessoa que me amou a vida inteira. Vou sentir tremendas saudades dela”.

Esther estava a algumas semanas de completar 97 anos.