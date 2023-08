Baixo desejo sexual e incompatibilidade entre parceiros podem ser problemas no relacionamento

O desejo sexual incompatível entre os parceiros é um problema frequente. Um pode ansiar por uma maior proximidade, enquanto o outro prefere ficar mais afastado. Um pode gostar disto, o outro do oposto. Um pode ter o desejo sexual maior, enquanto o outro tem pouco.

A incompatibilidade é comum e pode acontecer. Contudo, quando esse desafio já se mostra há bastante tempo, os problemas pulam para fora do quarto e podem dificultar a relação. Há alguns pontos que podem ajudar a preencher as lacunas.

Geralmente, o indivíduo da relação que tiver o menor desejo é o que controla as relações sexuais. Isto porque, se a pessoa não estiver com disposição, a atividade sexual, provavelmente, nunca chegará a acontecer. Além disso, a pessoa espera que o parceiro aceite, entenda e não reclame da situação. Há ainda uma expectativa de que o cônjuge de maior desejo deve permanecer monogâmico.

Muitas das vezes, as pessoas que têm esse baixo desejo sexual falham ao entender os seus parceiros, não conseguindo compreender as necessidades de toques físicos. Os cônjuges menos interessados ​​não entendem por que seus parceiros não podem simplesmente se masturbar se tudo o que desejam é uma liberação física, quando muitas vezes o que desejam é o toque do parceiro e uma relação a dois.

Além disso, quando o relacionamento é desprovido de toque, os parceiros de maior desejo geralmente expressam profunda solidão, depressão e raiva. Os casais precisam entender que, embora a distância emocional possa levar ao distanciamento sexual, o oposto também é verdadeiro; distanciamento sexual pode levar à desconexão emocional.

Muitas vezes o baixo desejo sexual pode vir de fatores externos, como a falta de alguém ou algo que os excite, e não por espontaneidade. Por exemplo, estima-se que 75% dos homens, mas apenas 15% das mulheres experimentam desejo espontâneo. Essas mulheres não têm necessariamente baixo desejo sexual. Simplesmente precisam impulsionar o seu desejo com algo que as faça sentir bem.