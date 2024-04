Tal filha, tal mãe. Cuca Roseta em lágrimas a ouvir a filha de sete anos cantar

Primeiro, Cuca Roseta ficou incrédula por lhe parecer a voz da filha Benedita de sete anos, depois ficou em lágrimas, comovida, pela interpretação do tema Portas do Sol no concurso de caça-talentos da RTP1, The Voice Kids, conduzido por Catarina Furtado.

A fadista de 42 anos é jurada no The Voice Kids e na, noite de domingo 21 de abril, foi surpreendida pela filha a cantar no palco do concurso de caça-talentos da estação pública.

Benedita subiu ao palco nas provas cegas e virou todas as cadeiras, a última foi mesmo a da mãe, Cuca Roseta, que se debatia com a sua própria incredulidade. “Isto é a minha filha”, afirmava. E, à medida que a prova cega prosseguia, acrescentou: “A minha filha não pode estar aqui…”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Voice Portugal (@thevoiceportugal)

Um momento emocionante que acabou em lágrimas e com um abraço em cima do palco do concurso no qual Cuca Roseta se estreia, ao lado do cantor Nininho Vaz Maia, como jurada, e numa equipa já composta pelos conhecidos Carlão e Bárbara Tinoco.

Apesar de ser uma estreia no ‘The Voice Portugal’, o papel de avaliadora não é novo para a fadista, que integrou o painel de jurados num programa de televisão anterior, o Got Talent Portugal, também na RTP1, entre 2017 e 2022.