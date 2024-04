Ao estilo da ousada cowgirl Beyoncé e a partir de 5.99 euros

Beyoncé em versão country chegou com tudo: com polémica e com o estilo todo pensado. Embora as botas cowboy já estejam nos pés de muitas mulheres há três ou quatro temporadas, a cantora norte-americana acaba de dizer que ainda não chegou a hora de as arrumar.

Com o lançamento do novo álbum da compositora e intérprete, chega toda uma estética que faz sonhar e que se apresenta prática porque é versátil nos tons – negro, castanho, branco e azuis -, nos materiais (pele, polipele, gangas e muito algodão e renda) e, claro, na sensualidade.

Looks que servem as manhãs frias e as tardes quentes, botas para a chuva que ainda cai e para os festivais que estão por vir e conforto e chapéus para abrigar do sol.

Veja as opções inspiradas em Beyoncé e que pode levar para todo o lado.

Blusão Biker efeito de pele desgastada, Pull & Bear, 49.99€

Bota cowboy com Tachas, Zara, 69.95€

Bota tacão largo com polaina de pele, Zara, 89.95€

Calça de ganga paperbag, MO, 22.99€

Calças de malha retas, Mango, 39.99€

Calças largas fluidas, Laranja, Kiabi, 22€

Calças parachute, H&M, 25.99€

Capa curta em pele com franjas, Zara, 89.95€

Casaco com fivelas polipele, Stradivarius, 59.99€

Chapéu Crochet, Parfois, 25.99€

Chapéu de palha, Parfois, 23.99€

Chapéu Palhinha Acabamento Enfeites, Primark, 6€

Cinto de pele com fivela gravada, Mango, 29.99€

Colete Popelina Estampada, MO, 25 99€

Jeans Baggy, Stradivarius, 29.99€

Mala de ombro pele, Parfois, 22.99€

Mini mala a tiracolo camurça fivela, Zara, 59.95€

Swarovski, SK6006, Sunglass Hut, 350€

Cierzo, A52026, C3, TARTARUGA, InstituOptico

Ray-Ban, RB0298S, Sunglass Hut, 225€

Óculos de sol cat-eye finos, H&M, 15.99€

Saia em ganga com orla desfiada, H&M, 29.99€

Saia de sobreposição, Mango, 39.99€

Saia-calção com pregas, Pull & Bear, 22.99€

Soutien pele renda, Zara, 39.95€

Top Caicai Assimétrico Ganga Desgastada, Rita Ora, Primark, 18€

Top Halter com pormenor de Zip, Pull & Bear, 22.99€

Top sem mangas canelado, H&M, 5.99€