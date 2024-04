Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes vão cantar Abril em novo álbum

A Madrugada que eu Esperava vai juntar as vozes Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes e vai ser editado a 25 de Abril, no ano em que se evocam 50 anos sobre esta data que repôs o regime democrático em Portugal.

O novo trabalho é composto por 17 canções, que juntam as vozes da revolução e do presente, entre eles Sérgio Godinho, Paulo de Carvalho, Luísa Sobral, Filipe Melo, Salvador Sobral, Rita Rocha, Tatanka, Tiago Nogueira, Buba Espinho, e Diogo Branco.

Este trabalho resulta do musical homónimo, A Madrugada que eu esperava, peça que vai estar em cena até 31 de maio. Por isso, 13 temas apresentados no novo trabalho podem ser vistos em palco, mas este álbum vai contar ainda com quatro canções originais, compostas exclusivamente para o musical, mas que com algum desgosto acabaram por ficar de fora, por ser impossível incluir tanta criação num espetáculo de uma hora e meia e que agora ganham vida em estúdio.

O Musical A Madrugada que eu esperava, nome extraído de 25 de Abril, um dos mais célebres poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, parte de uma ideia original, escrita por Hugo Gonçalves, autor de vários romances, entre os quais Filho da Mãe e Deus Pátria e Família e guionista de inúmeras séries para televisão, nomeadamente o sucesso “Rabo de Peixe”. A encenação está a cargo de Ricardo da Rocha e as canções foram escritas a quatro mãos por Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes, numa co-produção Força de Produção e Primeira Linha.