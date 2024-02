Beyoncé anuncia nova marca de produtos capilares e já há data de lançamento

Mais do que a música, a beleza. Beyoncé, a par de estrelas da música como Rihanna, Jennifer Lopez, Ariana Grande e Selena Gomez, soma e segue nos lançamentos de produtos cosméticos.

A estrela de Renaissence acaba de anunciar novos produtos para o cabelo, através da recém-criada marca Cécred e revela, nas redes sociais, que a nova aposta vai chegar ao mercado a 20 de fevereiro.

“O cabelo é sagrado. A jornada começa em 20 de fevereiro”, revelou a galardoada música, fechando um ciclo de anúncios e teasers que Beyoncé foi publicando, e que começaram em maio de 2023. Nessa ocasião, recorde-se, a cantora, de 42 anos, mostrou-se no seu primeiro trabalho: a varrer cabelos do chão no salão de cabeleireiro da mãe. A entrada no mundo dos produtos de beleza chega também três meses depois de Beyoncé ter lançado o perfume Cé Noir.