Câmara de Lisboa atribui nome de rua a Maria José Nogueira Pinto

A Câmara Municipal de Lisboa vai atribuir o topónimo Maria José Nogueira Pinto à Rua B ao Braço de Prata, homenageando a antiga vereadora do CDS-PP na autarquia que contribuiu para a revitalização da zona da Baixa-Chiado.

“A atribuição do topónimo Rua Maria José Nogueira Pinto é uma homenagem a uma mulher notável pela sua coragem, dedicação e paixão pelas causas sociais, assim como pelo seu compromisso com a política e o serviço público”, informou o município, sob a presidência de Carlos Moedas (PSD).

Apresentada pelo vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), e pelo vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), a proposta para atribuir o topónimo Maria José Nogueira Pinto à Rua B ao Braço de Prata foi discutida em reunião privada do executivo camarário e aprovada por unanimidade.

“Preserva-se a sua memória pelo reconhecimento do legado da sua vida e trabalho. A sua inspiração é um testemunho da sua coragem, dedicação e espírito de luta em prol das causas em que acreditava e defendia, um testemunho do seu compromisso com os valores fundamentais, como a justiça, a solidariedade e a causa pública”, realçou a Câmara de Lisboa, em comunicado.

Entre os vários cargos públicos, Maria José Nogueira Pinto foi provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, presidente do Conselho de Administração da Maternidade Alfredo da Costa, vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa, onde chefiou o Comissariado para a Baixa-Chiado, e deputada à Assembleia da República pelo CDS-PP e pelo PPD/PSD.

Nascida em 23 de março de 1952, em Lisboa, Maria José Nogueira Pinto morreu aos 59 anos, em 06 de julho de 2011.

Em comunicado, o vereador da Cultura defendeu a atribuição do topónimo com o facto de Maria José Nogueira Pinto ser “reconhecida por todos os quadrantes pelo seu percurso político e profissional sempre corajoso, em prol da cidade de Lisboa e do país”.

“Profundamente humanista e de compromissos inabaláveis, será sempre uma fonte de inspiração para todos os que avançam e lutam por aquilo em que acreditam, pela causa pública, pelo melhor para todos e por todos, deixou um legado que merece ser reconhecido e lembrado pelas gerações futuras”, realçou Diogo Moura.

O executivo da Câmara de Lisboa é composto por 17 membros, dos quais sete eleitos da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) – que são os únicos com pelouros atribuídos e governam sem maioria absoluta –, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.

