Camisas estampadas para dar ainda mais cor a dias com sol

De padrões geométricos ou abstratos, com bolas ou com riscas e em materiais diversos, as camisas são sempre um elemento obrigatório em qualquer guarda roupa para dar cor ou um toque de diferenciação a qualquer look.

Embora ainda não possa ser usadas sem agasalhos, apesar deste inverno primaveril e soalheiro, elas são sempre uma forma de conferir alegria e classe. O ideal é conjugá-las com calças, saias e casacos lisos que procurem “ir buscar” um dos tons da camisa que escolheu para usar e fazer a conjugação perfeita.

Veja abaixo 18 soluções alegres para abraçar estes raios de sol mornos que chegaram em janeiro e prosseguem pelos primeiros dias de fevereiro adentro.

Blusa com estampado geométrico, Couchel, no El Corte Inglés, 49.99€

Blusa estampada com bolas, MO, 17.99€

Blusa Estampada Decote em V, MO, 15.99€

Camisa 100% ramo estampado traços, Massimo Dutti, 49.95€

Camisa acetinada às riscas, Zara, 25.95€

Camisa acetinada Print Floral, Zara, 25.95€

Camisa acetinada estampada, Mango, 25.99€

Camisa às riscas 100% linho, Massimo Dutti, 39.95€

Camisa com vivos, H&M, 29.99€

Camisa de Manga Comprida e Design Estampado, Scalpers, no El Corte Inglés, 39.90€

Camisa estampada ZW Collection, Zara, 39.95€

Camisa estampado geométrico, Mango, 17.99€

Camisa fluida acetinada, Mango, 25.99€

Camisa Fluída Estampada, Tiffosi, 22.99€

Camisa Loose Fit, H&M, 37.99€

Camisa manga comprida cetim, Primark, 16€

Camisa manga comprida cetim azul, Primark, 16€

Camisa com Colarinho de Camisa e Fecho de Botões, THxPendleton, Tommy Hilfiger, no El Corte Inglés, 115€

Camisa Ruiz noir, ba&sh, 215€