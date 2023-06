Candy Flores é primeira portuguesa entre 100 mulheres mais influentes nas tecnologias emergentes

Com 36 anos, a presidente executiva (CEO) da Dimmersions, empresa especializada em tecnologias imersivas, Candy Flores “foi nomeada entre as 100 mulheres mais promissoras do mundo nas tecnologias emergentes, na segunda edição da iniciativa internacional Women Of The Future“.

“Estou muito honrada por estar incluída, a nível mundial, nas 100 mulheres mais promissoras no futuro das tecnologias emergentes” e “ser a única portuguesa entre estas incríveis outras 99 mulheres não só foi uma grande surpresa como também o reconhecimento mais incrível pelo trabalho que eu e a minha equipa estamos a fazer com Madalia World, um projeto Web3 que quero levar muito mais longe”, afirma Candy Flores, citada em comunicado.

“Como líder e pioneira no espaço tecnológico imersivo, estou entusiasmada por fazer parte deste projeto que celebra as 100 mulheres notáveis que estão a moldar o mundo das tecnologias emergentes. Juntas, estamos a impulsionar a adoção em massa dessas tecnologias transformadoras em todo o mundo, trabalhando para criar um futuro melhor para as próximas gerações“, remata a empreendedora.

Criada em 2018, a Dimmersions está sediada no Funchal com soluções de AR/VR [realidade aumentada/realidade virtual] e metaverso para diferentes setores do mercado.

Em 2022 foi lançado o projeto Madalia World, que é “o primeiro mundo virtual no metaverso, reconhecido por um governo, a nível mundial”, lê-se no comunicado.

“Começou com um digital ‘twin’ completo da ilha da Madeira, numa escala 1:1, incluindo debaixo de água, que pretende ser uma plataforma digital de sustentabilidade, de entretenimento e de cocriação de conteúdos, onde todas as ações virtuais têm impacto no mundo real“, é referido no documento.

“Queremos tornar acessível a todos o combate às alterações climáticas, através do Madalia Fund, que apostará na aceleração da tecnologia e na produção de conhecimento, através de programas de literacia que promovam comportamentos responsáveis e sustentáveis, também presentes no metaverso em Madalia World WORLD”, salienta Candy Flores.

A Women of the Future (WotF) é uma plataforma internacional “voltada para o impacto, dedicada a destacar e aplaudir as mulheres líderes na mudança através das tecnologias emergentes”.