Cara Delevingne vai trazer desejo, sex appeal e prazer à TV portuguesa

A atriz Cara Delevingne, de 31 anos, mergulhou no universo da sexualidade humana e apresenta-o agora de “forma descomplexada” numa minissérie de seis episódios, intitulados Planet Sex (Planeta Sexo, em tradução literal) que se estreiam esta sexta-feira, 1 de dezembro, às 22.10 horas, no canal TV Cine Edition.

“Esta jornada imersiva procura desmistificar temas sensíveis com inteligência, humor e uma abordagem centrada no feminino, postura que recolheu os aplausos da crítica desde a estreia no Reino Unido”, refere o comunicado que anuncia a chegada deste trabalho com realização de Jessica Chermayeff e Ana Veseli.

Segundo a mesma nota, Delevingne vai olhar, ao longo dos seis episódios deste trabalho da estação britânica BBC, para temas como “as relações, o sex appeal e o prazer feminino, sem se coibir de partilhar as suas experiências pessoais”, e tudo com o objetivo de “explorar o que nos torna humanos”. A série vai passar por cidades como Los Angeles, Berlim, Tóquio, Nova Iorque, Londres e Barcelona.

Após a sua estreia, os episódios ficarão disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+.