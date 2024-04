Voluntários já testam vacina contra cancro de pele

O processo está a ser levado a cabo pela University College London, no Reino Unido, em parceria com vários laboratórios, e está a ser sujeito a milhares de indivíduos. Trata-se de uma vacina contra o cancro de pele que – uma vez validada – pode revolucionar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

Esta solução traz consigo uma nova valência, permitindo que a vacina possa ser trabalhada e individualizada consoante o DNA de casa paciente. Como? Os investigadores removem o tumor e analisam o material genético, comparando células saudáveis das doentes e a vacina vai fazer com que o organismo “aprenda” a identificar esses tumores e a criar anticorpos para os erradicar.

De acordo com o que tem sido avançado pela equipa de investigadores, esta vacina pode trazer êxito mediante outros tipos de cancro como o do pulmão ou do rim.

Tanto a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados (FDA, na sigla em inglês) como a Agência Europeia de Medicamentos colocaram a terapia em processo de revisão acelerada.