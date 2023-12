Carminho entre Emma Stone e Taylor Swift em Nova Iorque

“Assisti pela primeira vez ao filme e à cena em que canto e toco guitarra portuguesa”, revelou a fadista Carminho, 39 anos, que esteve presente na estreia do filme Poor Things – Pobres Criaturas e no qual canta um dos temas do seu novo trabalho.

Um evento no qual Carminho interpretou uma versão do tema O Quarto, single de lançamento do seu mais recente álbum Portuguesa, e esteve entre estrelas internacionais, entre elas a protagonista do filme Emma Stone e a recém-eleita personalidade do ano pela revista Time, a multimilionária cantora Taylor Swift. “E a cereja no bolo foi Emma Stone e eu, cúmplices de uma surpresa para todo o cast, equipa e convidados na festa que se seguiu!”, detalhou a fadista portuguesa nas redes sociais e após o evento que teve lugar no DGA Theater, em Nova Iorque.

“Que orgulho levar o fado e a língua portuguesa a um lugar tão especial, partilhando estes momentos com um realizador único e uma equipa fabulosa”, lê-se.

O film de Yorgos Lanthimos e, com estreia em Portugal a 25 de janeiro de 2024 e que já recebeu um Leão de Ouro no Festival de Veneza, conta a história da jovem Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, que volta á vida pela mão do excêntrico e brilhante cientista Godwin Baxter, personagem incarnado por Willem Dafoe.