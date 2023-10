Casamento Real. 80 metros de chita de Alcobaça e bordados de Viana no arraial

A celebração do casamento real que vai unir, no sábado, a 7 de outubro, a infanta Maria Francisca de Bragança e o advogado Diogo Martins começa já nesta sexta-feira, 6 de outubro, com um arraial de receção a 500 convidados. Ana Ferreira dos Santos, responsável de decoração da cerimónia, revela que este espaço será guarnecido de “forma mais informal, mais descontraído, com várias zonas lounge, mais até do que mesas, para os convidados circularem”, antecipa.

“Já estamos a montar e recorremos a cores mais alegres. Algumas chitas de Alcobaça, diria cerca de 80 metros de tecido, e almofadas com bordados de Viana do Castelo, apostando em vários elementos que remetam para a herança portuguesa”, explica a responsável da FestaAluga, empresa que trabalha na área de gestão e produção de eventos há três décadas, e que neste casamento real será responsável pela ornamentação dos dois jantares. A decoração da Basílica do Palácio Nacional de Mafra e o cocktail que se segue à cerimónia estarão a cargo de uma outra empresa.

Menos de 24 horas depois da primeira receção dos noivos, os jardins da casa da família de Bragança vão voltar a abrir-se para um jantar de caráter formal, para 400 pessoas, e em que a sobriedade da decoração tomará conta do espaço. Não querendo desvendar muitos detalhes “para não estragar o fator surpresa”, Ana Ferreira dos Santos revela que a nova ornamentação vai apostar no branco e azul. “Vamos usar um serviço da Vista Alegre com elementos de azul. Quanto às flores, serão mais à base dos brancos e de verdura”, refere, não estando previsto o uso de flores com especial simbologia.

A decoração que vai poder ser vista neste casamento tem vindo a ser pensada e trabalhada “há alguns meses, desde março ou abril”, como explica a responsável da FestaAluga, falando de “seis a sete pessoas” dedicadas a esta função e que integram uma equipa maior de cerca de “30 a 40 pessoas” que têm estado a preparar a festa de enlace.

Os detalhes, revela Ana Ferreira dos Santos, foram trabalhados inteiramente com “Dona Isabel”. “A Infanta Maria Francisca também participava de forma mais natural e pontual. Viu todos os elementos que eram escolhidos, apoiava e gostava, mas o processo connosco foi muito mais liderado por Dona Isabel”, detalha Ana Ferreira dos Santos, que elogia a noiva: “Deu sempre o aval, foi sempre uma noiva com quem era muito fácil trabalhar, muito descontraída, natural, amorosa, simpaticíssima, e não complicava absolutamente nada.”