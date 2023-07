Casamentos: dicas do que vestir e os erros a evitar

Quando a primavera chega e o sol começa a aparecer mais um pouco começa a época dos casamentos. Com isso, começa também a correria de que roupa comprar para usar nas bodas. O Delas.pt vai dar algumas dicas para ajudar na hora de escolher o que usar e pode apropriá-las ao seu estilo próprio.

Vamos começar pelo início. O convite. O que ele diz? Muitas vezes pode mesmo ter um código de vestimenta específico. Porém, nem sempre pode dizer “roupa formal” ou “cocktail”, mas pode dar pistas do que usar. A cerimónia vai decorrer onde? Numa quinta? Num restaurante? Na praia? O local é um grande indicativo do traje a escolher.

A regra mais comum é a de nunca usar o branco. Essa cor é reservada exclusivamente para a noiva. Qualquer roupa na qual o tom claro seja predominante deve ser completamente excluída do leque de opções. A utilização do branco por parte das convidadas deve apenas ser considerado caso a noiva o peça (ou a própria case noutro tom, o que não é o mais provável).

Seguindo na regra dos tons, cores e padrões que sejam muito “berrantes” e que possam desviar as atenções dos noivos são um grande “não”. O casal deve sempre estar no centro dos holofotes, então, por exemplo, as cores e estampas néon não devem ser escolhidas. Tons pastéis, cores brilhantes e estampas como florais funcionam bastante bem.

Os casamentos podem ser cerimónias religiosas ou não, ou apenas de registo civil. E mostrar um pouco de pele nunca matou ninguém. Mas tem de ser algo estratégico. Ou um decote mais profundo, ou uma saia mais curta, por exemplo.

Um casamento é sempre uma cerimónia mais formal, na qual se celebra o amor. Então, a vestimenta deve seguir a linha da elegância. Não significa que há a necessidade de vestidos longos e de noite. O estilo é próprio a cada um. É ver o que gosta de usar e tentar adaptar ao casamento.