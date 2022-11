Champô sólido. Dicas e truques para usar de forma correta

A preocupação com o ambiente e a sustentabilidade está cada vez mais na ordem do dia e esta vigilância estende-se, com enorme raio de ação, à beleza e aos cuidados com o corpo.

Os champôs sólidos estão cada vez mais presentes nas marcas e nas prateleiras de supermercados. Mas não é assim tão simples aplicar uma solução com esta composição nos cabelos. Impera, por isso, saber fazê-lo de forma correta.

A primeira nota a que deve prestar atenção é se este tipo de champô é fabricado com menos água. Verifique ainda se não contém parabenos, emulsificantes, silicones ou sulfatos. Este pormenor permite que este champô não irrite o couro cabeludo e possa ser usado até em cabelos secos.

A forma mais clássica de usar o champô sólido é esfregar em diferentes zonas do cabelo com os dedos e por vários segundos até aparecer espuma.

Mas atenção, não coloque o champô sob água corrente, pois vai acabar por o gastar muito mais depressa que o normal.

Outra dica prende-se com a embalagem e com a forma de armazenamento do champô.

Como este é um produto que não vem embalado em plástico e sim em papel kraft biodegradável o ideal é ter atenção na hora de o guardar. Ou seja, seque bem o champô sólido antes de o guardar na caixa.

Para o fazer de forma correta deve virar o recipiente para baixo e colocar o champô por cima até secar. Depois coloque-o de volta na caixa e feche-a bem. Outra dica, nunca o deixe na beira da banheira, pois pode desfazer com mais facilidade.