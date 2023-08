Companhia aérea oferece viagens em jatos particulares aos amigos de quatro patas

Viajar é uma experiência que é do gosto geral. Contudo, poder viajar nos mais exclusivos veículos não é para todos os bolsos. Logo, não são muitas as pessoas que podem experimentar voar num jato particular ou num helicóptero ou locomover-se de iate.

Além disso, geralmente, essas acomodações luxuosas estão reservadas para as pessoas. Contudo, uma companhia aérea está a procurar mudar isso. A empresa oferece um serviço de luxo ao voar por jatos privados para os companheiros de quatro patas. A companhia, conhecida como K9 Jets, oferece rotas por todo o mundo. Mas não para todas as carteiras.

A empresa oferece aos cães que viajam com eles guloseimas próprias, brinquedo de peluche e espaço o suficiente para estes se poderem mexer durante o voo. Para os “pais” dos animais de estimação, a companhia oferece, não só um lugar ao lado do seu filho, como champanhe de entrada e evitar as filas na segurança e alfândega do aeroporto.

Com rotas pelos Estados Unidos, Londres, Lisboa, Paris e Dubai, os preços não são muito baixos. Os valores começam nos nove mil dólares (cerca de 8,3 mil euros) para uma pessoa mais um cão de grande porte ou então dois cães de pequeno porte.