Compras nas redes sociais. Facebook predomina, mas jovens preferem ‘Insta’

Quase quatro em cada dez portugueses com redes sociais (37,4%) têm por hábito fazer compras por esta via. “Mais de um terço dos portugueses com perfis criados em redes sociais já fazem compras online diretamente através destas plataformas (…) e o universo de utilizadores portugueses que admite este hábito estabilizou na ordem dos 37% nos últimos dois anos, situando-se atualmente nos 37,4%”, refere o comunicado da Marktest.

A empresa fez nova edição do estudo Os Portugueses e as Redes Sociais e conclui que nem todas as faixas etárias privilegiam a mesma plataforma de social media quando o objetivo é aquisição. “O Facebook, que é a rede dominante em Portugal – com maior notoriedade e mais perfis criados no nosso país – lidera também no critério de redes sociais mais utilizadas para comprar produtos online: 68,3% dos portugueses com perfis em redes sociais e que fazem compras através dessas redes dizem ter usado o Facebook para esse efeito na última compra efetuada. Na segunda posição surge o Instagram com 22,5% de utilizadores Mas nas gerações mais jovens esta lógica inverte-se. O estudo da Marktest revela que na Geração Z, entre os 15 e os 24 anos, a última compra efetuada através de redes sociais foi maioritariamente feita através do Instagram, com 55,8% de respostas entre os compradores desta faixa etária. O Facebook surge na segunda posição, com 36,6%”, refere a mesma nota enviada à comunicação social.

A análise teve por base um questionário de autopreenchimento, aplicado entre 11 e 22 de julho deste ano, junto de 800 entrevistados que são utilizadores das redes sociais. Os inquiridos têm entre 15 e 64 anos e residem em Portugal Continental.