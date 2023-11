Conjugar camisas é fácil e cada vez mais ousado. Veja as nossas sugestões

Brancas, pretas, às riscas ou completamente estampadas. As camisas são completamente variadas e versáteis. São peças-chave no armário de qualquer pessoa, sendo usadas tanto para visuais mais formais ou casuais.

Sendo oversize, mais justas ao corpo ou com outros cortes mais diferenciadores, não deixam de combinar com quase tudo. Abaixo deixamos algumas dicas de como as pode conjugar. Mas antes, fique a saber que as pode dobrar à cintura para uma silhueta mais marcada, utilizar por dentro das calças ou até aberta com outra peça por baixo. A decisão é sua. Ouse.

Camisa em algodão, Boss, 169,95€ | Saia midi plissada, Bimba Y Lola, 135€ |Sapatilhas classic retro, Brownie, 95,90€

Camisa oxford, H&M, 19,99€ | Colete de fato, H&M, 29,99€ | Calças com efeito pele, Pull&Bear, 29,99€ | Ténis Mardii, Gant, 140€

Camisola oversize, Lacoste, 150€ | Minissaia clássica, H&M, 25,99€ | Botim tacão fino, Lefties, 29,99€

Camisa popelina, Lefties, 8,99€ | Ribcage Bell Jeans, Levi’s, 135€ | Pumps, Maje, 295€

Camisa tie-dye, Mango, 19,99€ | Saia tie-dye, Mango, 25,99€ | Sapato, Massimo Dutti, 99,95€