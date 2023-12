Cortes de cabelo que mais favorecem as idades acima dos 50

Cortar o cabelo é, para muitas, um grande desafio. Seja apenas aparar as pontas ou mudar completamente de penteado. Quanto devo cortar, como devo cortar, devo fazer franja, devo fazer camadas…. Várias são as perguntas.

A verdade é que, para cada tipo de cabelo e formato de rosto, há cortes específicos que são mais favoráveis a essas características. A idade é outro fator que pode pesar na hora de cortar o cabelo, uma vez que, assim que os anos começam a passar, o desejo das pessoas é de parecerem mais novas, algo que um simples corte de cabelo pode transparecer.

Então, quais serão os cortes mais favoráveis para as idades mais avançadas? Para começar o estilo “pixie” e derivados é sempre procurado. Uma vez que o cabelo é aparado bem curto e também em camadas, favorece vários formatos de rosto. Além disso, como os fios estão curtos, o corte vai acentuar as maçãs do rosto e os olhos, aparentando ter a pele mais firme e “levantada”.

Se o cabelo bem curto não é a sua onda, mantê-lo à altura dos ombros pode ser uma boa aposta. Para um visual mais jovem, utilizar camadas ajudam a transparecer essa imagem.

Muitas vezes se ouve dizer que, à medida que os anos vão passando, o cabelo tem que ir ficando mais curto. Ou seja, mulheres com idades mais avançadas, não devem ter cabelos compridos. Contudo, não é o caso. Desde que os fios se mostrem bem cuidados, utilizá-los mais longos pode ser uma boa aposta.