Cuidar da pele ao jantar? Sim, eis três refeições que ajudam a produzir colagénio

O que se come ao jantar vai influenciar, em muito, a noite que se tem. Não é por acaso, a título de exemplo, que sobejam recomendações no sentido de ter uma boa alimentação para obter depois uma boa noite de descanso. O mesmo acontece com o colagénio e a sua estimulação por via da alimentação, permitindo uma pele mais lisa, firme e suave.

Entre os alimentos de eleição estão as folhagens verdes, os alimentos cítricos e, entre outros, os vegetais com pigmentos avermelhados e amarelados e muito mais. Recomendações que jamais podem ignorar a importância da ingestão diária de litro e meio de água.

Portando, nada como comer agora e colocar o corpo a trabalhar depois na produção de colagénio, proteína que tem como principais benefícios o tratamento da pele e o fortalecimento do cabelo e das unhas.

Sopa de tomate

Conhecido pelas suas propriedades antioxidantes, o tomate é um dos melhores aliados para a produção de colagénio. Por isso, num liquidificador adicione 4 tomates, lascas de pimento, ¼ cebola, 1 alho e sal e pimenta a gosto. Aqueça a mistura em uma panela até ferver e deixar cozinhar por dez minutos

Pimento recheado com frango

Ricos em vitamina C e antioxidantes, os pimentos são ingrediente certo para estimular a produção de colagénio. A sugestão passa por retirar a cabeça de um pimento previamente lavado e recheá-lo com uma mistura de frango, milho, queijo e cebola e levar o preparado ao forno por 25 minutos

Poncha de frutas

Para lá de aumentar a produção de colagénio, eleva as defesas. Junte goiaba, hibisco, maçã, tamarindo e canela e tome esta injeção de fruta assim mesmo. Evite juntar açúcar e prefira adoçantes naturais como, por exemplo, o mel.