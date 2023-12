‘Dança com as Estrelas’ e ‘Big Brother – Desafio Final’ chegam com os reis magos

Juntos nas manhãs e durante a licença de maternidade de Maria Botelho Moniz, mas não à noite. Cristina Ferreira vai entregar a pasta do Big Brother a Cláudio Ramos que, a partir de 7 de janeiro, assume as noites de domingo, com a edição Desafio Final.

Cristina Ferreira regressa às noites da TVI um dia antes, sábado, 6 de janeiro, com o ator Bruno Cabrerizo e à frente do programa Dança com as Estrelas. Entre os concorrentes estão nomes como Ana Guiomar, Ana Malhoa, Bernardo Sousa, Liliana Santos, Luisinha Oliveira e Tiago Carreira.

A TVI anunciou também que desde esta terça-feira, 26 de dezembro, estão abertas as inscrições para a edição 2024 do reality show Big Brother (que pode aceder aqui), que voltará depois a ser conduzido por Cristina Ferreira.