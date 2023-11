De manequim a dona de revista de moda. Karlie Kloss compra título icónico

Aos 31 anos, a manequim Karlie Kloss aposta seriamente no mundo editorial. Às capas e aos editoriais de moda que já protagonizou vai juntar agora o papel de acionista e CEO da revista i-D, publicação vocacionada para a moda, música e cultura jovem, do conglomerado VICE media, e que abriu processo de falência no início de 2023.

De acordo com a informação conhecida até ao momento, o designer Alastair McKimm permanecerá como diretor editorial e criativo do título nesta nova gestão.

Segundo avança o site norte-americano The Hollywood Reporter, os donos da VICE Media, Bruce Dixon e Hozefa Lokhandwala, terão reportado a aquisição num memorando interno que estará, alegadamente, a ser difundido na estrutura. Nele, é referido que “Karlie tem raízes profundas na indústria da moda e se estabeleceu como empreendedora que tem uma visão para o futuro da i-D e da indústria em geral”.

Recorde-se que já em 2020, a manequim liderou um grupo de investidores para adquirir a W Magazine, num consórcio que incluía a também modelo Kaia Gerber, o piloto de Formula 1 Lewis Hamilton e o produtor Jason Blum.

A i-D foi fundada em 1980 pelo diretor de arte britânico Terry Jones, apostando na captura de imagens da subcultura dos jovens punk ingleses. A publicação evoluiu para uma rede global com expressão nos EUA e também na Austrália, mantendo a sua linha editorial de trazer para a luz movimentos underground e contracultura.