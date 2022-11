Designer Luís Carvalho apresenta coleção em lago de sal, na Tunísia

O estilista português Luís Carvalho vai levar a sua coleção primavera/verão 2023 à Tunísia, em particular a Chott El Djerid, o maior lago de sal do país e uma atração mundial celebrizada, de entre outras formas, pela saga Star Wars.

A apresentação será esta sexta-feira, 11 de novembro, e está incluída na Tunis Fashion Week. Nela, Luís Carvalho vai apresentar a coleção “Summer in the City inspirada pela arquitetura das grandes cidades, as arestas e estruturas dos edifícios”, refere a Associação ModaLisboa em comunicado. O designer vai apresentar, recorde-se, as silhuetas retas e oversized, com uma paleta de cores onde predominam o branco e o cinzento, intensificados pelo laranja flúor, como descreve a organização.

“A ModaLisboa vai acompanhar a apresentação do Designer e estará na Tunis Fashion Week, em Tozeur, desta quinta-feira, 10, a sábado, 12 de novembro. A 13ª edição do evento reúne designers internacionais como Kristina Laptso (Ucrânia) ou Born in Exile (Líbia), e locais — de destacar Eye K e Braim Klei — neste paraíso conhecido na cultura popular como uma das mais icónicas localizações de filmagens de Star Wars para promover a intersecção cultural e diversidade de linguagens de Moda contemporânea”, afirma, em comunicadpo, a Associação ModaLisboa.

A participação acontecerá em Tozeur, “uma cidade-oásis no Deserto do Saara, não será uma coincidência menos feliz que, na mitologia grega, este tenha sido precisamente o berço de Atena, a deusa protetora da cidade e da civilização”.