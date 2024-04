Vêm aí cursos grátis de unhas, maquilhagem, vendas e empreendedorismo

O programa chega do Brasil e estende-se agora a Portugal. A formação ‘Empreendedoras de Beleza’ apresenta-se como gratuita, garante ser certificada e abrange múltiplas áreas da beleza: da estética à venda e desenvolvimento pessoal.

Os workshops, cujas inscrições já decorrem e se estendem até 9 de junho, vão ser “lecionados por especialistas reconhecidos no mercado brasileiro, como professores da Escola Madre e da Escola Conquer”, avança fonte oficial do Grupo Boticário, promotor da iniciativa, às redações.

Segundo a mesma nota, estes cursos com “componente prática” vão ser dados em áras como “maquilhagem e maquilhagem avançada, unhas – que abrange desde a parte estética até à saúde das unhas e normas de biossegurança, explorando as técnicas de manicure mais básicas como as mais avançadas – e alongamento de unhas e hairstyling”.

Esta academia diz ainda ministrar formação em áreas como “vendas, empreendedorismo – no qual se ensinará aos futuros empreendedores a tirar os seus sonhos do papel, técnicas e dicas de planeamento financeiro e de gestão de comunidade e elementos-chave para a evolução pessoal e profissional -, desenvolvimento pessoal e empoderamento, curso que aborda os aspetos essenciais de saúde mental, desenvolvimento pessoal, autonomia financeira e principalmente a luta contra a violência doméstica e familiar”, lê-se na mesma nota.

“Com o programa ‘Empreendedoras da Beleza’, nâÊde empreender ou criar novos caminhos para as suas vidas”, afirma, citada em comunicado a country Manager do Grupo Boticário Portugal, Rossana Gama.

As inscrições podem ser feitas aqui e os cursos serão concluídos até 7 de julho.