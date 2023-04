Dormiu mal esta noite? Duas atitudes a tomar já para interromper o ciclo

Noites mal dormidas e a promessa de uma nova semana a começar estão a deixá-la em pânico? Não fique, essa é uma das principais razões pela qual acaba por não descansar na noite seguinte. Veja o que fazer para por um travão nesta escalada.

Adiar o sono na esperança de que o cansaço a faça entregar-se às almofadas é, provavelmente, um dos maiores erros.

Há, contudo, duas recomendações que podem ajudar a tentar interromper um ciclo de insónias, mas sem pânico.

Antes de mais, mesmo que se sinta cansada, tire o máximo partido da luz do dia, do sol e faça passeios curtos. “A luz do dia aumenta a dopamina [hormona do bem-estar], que ajuda a suprimir a melatonina, eliminando-a do nosso sistema mais rapidamente, para que nos sintamos alertas mais cedo”, recomenda ao site Self a diretora do programa do Sono e da Saúde Circadiana da Universidade de Stanford. Caso tenha uma insuperável vontade de dormir durante o dia, tal não está interdito, mas as sestas não deverão ir além dos 30 minutos.

Ao contrário da ideia de que o cansaço a levará ao sono, o ideal é fazer o contrário e tentar deitar-se mais cedo na noite seguinte, mantendo a prática. Esta atitude vai fazer com que comece a relaxar ainda antes, recomendando que se faça acompanhar de uma atividade relaxante – como ler um livro – a uma luz menos forte e de preferência mais amarela.