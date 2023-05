Eis os dois meses do ano em que os divórcios aumentam

É nos meses de março e agosto que se regista um aumento do número de divórcios, segundo um estudo da Universidade de Washington, nos EUA. A culpa é, na maioria dos casos, das férias familiares. Veja o que acontece também em Portugal.

O mês de março não costuma ser um dos preferidos das famílias para marcar férias, mas os investigadores têm uma explicação para este fenómeno. A entrada num novo ano é de expectativa e otimismo, altura em que os casais ainda depositam alguma esperança na salvação do casamento. No entanto, por volta desse mês, veem que nada mudou e a frustração regressa, optando pelo divórcio.

Já em agosto, época de férias de verão, o número de divórcios aumenta porque as famílias são obrigadas a passar mais tempo juntas e os desentendimentos que existem entre os casais acabam por agravar-se, conclui o mesmo estudo.

“As pessoas tendem a encarar as férias com expectativas crescentes, apesar das deceções que tiveram no passado. As férias representam períodos do ano em que há oportunidade para um recomeço, uma transição para um novo período da vida. É como um ciclo de otimismo”, explicou a socióloga Julie Brines ao site Phys.org, onde foi publicado o estudo.

O Natal e a Passagem de Ano são, por sua vez, as épocas em que se registam menos divórcios. Por volta destas datas, em que se dá especial atenção à família, o divórcio acaba por tornar-se um tema tabu, até quando já todos sabem que o casamento não tem solução.

Para este estudo, os investigadores apenas analisaram os pedidos de divórcio e guarda parental no estado de Washington, entre 2001 e 2015, o que faz com que os resultados, provavelmente, só reflitam o comportamento local.