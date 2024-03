Eis quatro efeitos imediatos do uso de maquilhagem durante o exercício

Fazer exercício com maquilhagem não parece, à partida, um jogo de forças vencedor. Porém, muitas vezes, nem sempre há tempo para remover os produtos do rosto antes do treino ou, por outro lado, há efetivamente a vontade de se estar bem mesmo quando o corpo está em esforço.

Para perceber os efeitos da make up na pele aquando da prática de exercício físico, a universidade norte-americana Texas A&M University-San Antonio elaborou um estudo para quantificar e qualificar com precisão as consequência de tal hábito produz na epiderme.

Para tal, os investigadores reuniram 43 estudantes de ambos sexos (20 homens e 23 mulheres), aplicando-lhes a cada um base num dos lados do rosto, mantendo a outra ao natural. Foi posteriormente pedido que corressem 20 minutos na passadeira. A análise a ambas partes do rosto chegou depois.

Apesar de a amostra ser diversificada, as conclusões (que podem ser lidas aqui no original) após o treino foram bastante semelhantes em matéria de humidade e elasticidade da pele, obstrução dos poros, produção de sebo e níveis de oleosidade.

Em ambas partes da cara – com e sem base – a humidade era predominante. Se a prática de exercício físico proporciona expectavelmente mais hidratação e flexibilidade, esses valores surgiram aumentados na zona em que estava aplicada a base, antecipando-se que tal se deva à retenção feita pelo produto de beleza.

Os poros, em ambos casos, surgiram aumentados. Contudo, em proporções diferentes: mais abertos na pele sem make up e menos na parte na qual foi aplicada base, sugerindo uma eventual obstrução.

Os maiores contrastes surgiram ao nível da produção de gordura e oleosidade natural. Quanto ao primeiro, as zonas da pele com maquilhagem demonstraram ter um aumento significativo de sebo face às que ficaram ao natural. Quanto ao segundo, o equilíbrio de óleos naturais da pele foi mais acentuado nas partes sem maquilhagem. As que receberam base demonstraram níveis mais baixos, podendo indicar uma propensão para vir a desenvolver uma pele mais ressequida.