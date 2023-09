Espanha e Suécia juntas em campo contra o sexismo, na Liga das Nações feminina

No dia em que a seleção espanhola voltou ao campo e venceu na Liga das Nações Feminina, sob polémica devido ao escândalo causado pelo beijo não consentido do presidente da Federação Luís Rubiales à jogadora Jenni Hermoso e a não convocatória desta, o relvado não foi apenas isso, foi também palco de protesto.

Em Gotemburgo, as 22 jogadoras seguraram a frase com o slogan em espanhol “Se Acabó” (“Acabou”), protestando contra a agressão sexual e lembrando que esta era, e é, “uma luta global” pela igualdade entre homens e mulheres.

Pouco antes do início do jogo da Liga das Nações, na sexta-feira, as espanholas também levantaram os punhos para mostrar pulseiras que continham palavras de protesto e apoio como o slogan acima referido ou “Jenni” ou ainda o número 10 da camisa de Hermoso.

Recorde-se que ela não foi convocada pela nova treinadora Montsé Tomé por alegada “proteção” face aos acontecimentos, o que levou Hermoso a escrever comunicado de protesto: “Proteger-me de Quê? De Quem?”

No jogo, a Espanha venceu a Suécia por 3 a 2. “É uma vitória muito positiva que consegue fazer esquecer os dias que tivemos”, reagiu a selecionadora nacional espanhola. Montsé Tomé vincou que “isso também significa que temos jogadores com um talento incrível. Elas adoram o que fazem. O que sabem fazer é jogar futebol e temos de fazê-las sentir que podem realmente concentrar-se no jogo.”