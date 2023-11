Esta é a hora exata em que a energia cai a pique, e é logo depois do almoço

Sensação de tristeza, mais angústia, maior impaciência e um assomo de cansaço. Estes podem ser alguns dos sinais típicos de um declínio de energia que, frequentemente, todos temos.

A novidade é que há uma hora precisa do dia em que tal parece acontecer com a maioria das pessoas. De acordo com uma pesquisa que auscultou dois mil adultos, a hora em que mais gente quebra é, precisamente, às 14.36 horas, numa intitulada crise pós-almoço que atinge mais de metade dos entrevistados. Para 12% dos entrevistados, a primeira falha energética acontece antes das 9 da manhã e para 33% ocorre enquanto conduz.

Mas se tal acontece, segundo a análise, em média três vezes ao dia, quase metade dos inquiridos (49%) não sabe como lidar com crises desta natureza, e que se manifestam sobretudo por momentos de choro (21%), discussões com os companheiros (19%), cancelamento de encontros (19%), esquecimento de compromissos (16%) ou impaciência com os filhos (15%). Nos casos mais graves, 12% admitiu mesmo adormecer nas reuniões e um em cada dez confirma ter cometido erros no trabalho.

De acordo com o estudo conduzido pela empresa que comercializa suplementos alimentares Vitabiotics Feroglobin, as causas para esta quebra são, segundo quase metade dos inquiridos (45%), sono em atraso. Seguem-se-lhe a falta de água (25%), falta de exercício (22%), dieta inadequada (21%), execução de tarefas monótonas (19%) e reuniões (12%).

Para tal, 2/3 dos entrevistados revela ir buscar café ou fazer caminhada, outros elegem bombas de energia calóricas como açúcar (30%) e há quem molhe a cara com água (26%).

De acordo com a nutricionista Rosie Millen que trabalha com a empresa de suplementos alimentares há estratégias que podem ajudar a combater esta quebra de energia que passam por assistir, entre outras soluções, ouvir músicas preferidas, colocar um pouco de perfume, ver vídeos de gatos fofinhos na internet ou mesmo mascar uma pastilha.