Estampadas, lisas ou com adereços. T-shirts originais a partir de 15,99 euros

O básico de todos os dias: as t-shirts combinam na perfeição com todas as partes de baixo, desde calças de ganga a saias mais informais ou clássicas. São aquela peça-chave a que todos recorrem quando não sabem o que vestir.

As t-shirts brancas são mais fáceis de conjugar e, por isso, estão mais presentes no dia a dia, mas quem disse que mesmo as brancas não podem ter um toque especial?

A Delas.pt reuniu algumas t-shirts originais, quer pelo estampado quer pelos adornos ou materiais de fabrico, que não vai querer deixar escapar.

T-shirt Boxy com Riscas, na Bimba y Lola, antes 65€ depois 32,50€

T-shirt Capa Liocell, na Bimba y Lola, antes 85€ depois 63,70€

T-shirt Algodão Love, na Parfois, 15,99€

T-shirt Lavada com Estampado, na Zara, 17,95€

T-shirt Fecho de Correr nas Costas, na Zara, 17,95€

Big Heart Green Baby, na Nude Project, 32€

Future Milf Tee, na Nude Project, 32€

Tu m’énerves T-shirt, na Rust & May, 35€

T-shirt Combinada com Laço nas Costas, na Stradivarius, 15,99€