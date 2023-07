Estilo e muita animação: Veja os looks dos famosos no NOS Alive 2023

O NOS Alive juntou, na primeira noite, estilo e muita animação no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Com Red Hot Chili Peppers como cabeça de cartaz, várias figuras públicas rumaram até ao recinto para ouvir os grandes êxitos da banda americana.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, foi uma das primeiras a partilhar o look nas redes sociais. De saia preta em couro, t-shirt branca e botas militares, a apresentadora mostrou-se divertida ao lado dos amigos.

Carolina Carvalho e David Carreira também marcaram presença no festival. A protagonista da próxima novela da SIC e o mais novo do clã Carreira foram pais em janeiro, do pequeno Lucas.

Madalena Aragão, que irá integrar o elenco do reboot “Morangos com Açúcar”, uma produção da TVI com a Amazon Prime, desfilou de parte de cima de biquíni cor-de-rosa. Juntamente com os amigos, Madalena desfilou pelo recinto e partilhou alguns momentos nas redes sociais.

O festival continua esta sexta-feira, 7 de julho, com Arctic Monkeys como cabeça de cartaz. No sábado, 8 de julho, Sam Smith encerra o festival lisboeta com uma atuação que se espera memorável.