“Evitem ficar bêbadas”, se não querem ser violadas. A frase polémica do companheiro de Meloni

“Se evitarem ficarem bêbadas e perder a consciência, talvez também evitem entrar em problemas específicos, porque é aí que você encontra o lobo”. A frase é do jornalista e companheiro da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni no programa de televisão Diario del giorno, do canal Rete 4, e a propósito da vaga de violações em grupo que têm atingido o sul de Itália.

Frases que motivaram indignação no país e fora dele pelo discurso da culpabilização da vítima, alegando que se acontecem estes crimes às mulheres é porque são também responsáveis. Giambruno condenou os violadores e diz que as declarações foram tiradas de contexto e esta quinta-feira, 31 de agosto, espera-se que a chefe de governo italiana vá a Caivano, cidade perto de Nápoles onde seis jovens teriam violado duas primas mais novas. A mãe de uma das duas meninas escreveu a Meloni através do seu advogado dizendo que a família tinha recebido ameaças e abusos.

No início de julho, em Palermo, sete homens foram acusados de violar em grupo uma mulher de 19 anos, à saída de um estaleiro de construção abandonado. Uma violação coletiva que foi filmada pelos agressores.

Uma posição que tem merecido respostas a exigir consequências pela culpabilização da vítima. A deputada do partido de centro Coraggio Italia Martina Semenzato afirmou que não há “nada que possa justificar a violência sexual e que a vítima nunca deve ser culpada, de forma alguma”. Uma declaração da responsável que lidera um inquérito parlamentar sobre a violência contra as mulheres e o feminicídio e que vai no mesmo sentido de Chiara Gribaudo, a política do Partido Democrático que acusa Giambruno de “culpar pura e simplesmente as vítimas”: não importa dizer aos homens, os verdadeiros culpados, para não violarem, acrescentou.

A influencer Chiara Ferragni também comentou as declarações e lembrou que não eram os lobos que estavam a provocar estes problemas às mulheres, mas os homens. Giambrunbo, que tem uma filha de sete anos com Giorgia Meloni, diz que as suas palavras estão ser descontextualizadas por má-fé. “Nunca disse que os homens são livres de violar mulheres bêbadas”, explicou, acrescentando que se tratava de um “ato abominável praticado por bestas”.