Fábia Rebordão junta-se a Ney Matogrosso para nova música. E já a pode ouvir

“Sem palavras para descrever o privilégio de poder partilhar este tema lindíssimo com Ney Matogrosso. Obrigada por emprestares a tua arte, delicadeza e talento a esta obra”, revelou a fadista Fábia Rebordão nas suas redes sociais e onde mostrou imagens do dueto que acaba de fazer com o artista brasileiro para o tema A Nossa Guerra.

O tema, original de Jorge Fernando – compositor, guitarrista e companheiro da cantora -, é o single de estreia do quarto e novo álbum da fadista e que tem data de edição em março deste ano.

A música já está disponível nas plataformas online, mas pode vê-lo também abaixo: