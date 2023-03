Fisco vai entregar a diferença até 600 euros por cada filho até aos seis anos

A portaria foi publicada esta quarta-feira, 1 de março, e prevê que, até ao final do mês, a Autoridade Tributária (AT) vai entregar às famílias até 600 euros por filho até aos seis anos ou até 492 euros por dependente com idade superior até aos 17 anos, incluídos. Uma medida avançada pelo Dinheiro Vivo em agosto do ano passado e que confirmada agora em portaria.

A medida, a ser paga pelo Fisco e a cobrir a diferença em falta, será cumprida para quem não tenha recebido aqueles valores no conjunto do ano de 2022, seja por via do abono ou por dedução à coleta.