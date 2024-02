Foram amigas de liceu em 1953 e agora vivem juntas aos 80 anos

Joan Harris, Elsie Webb, Sylvia Crane e Mary Grace Tassone foram amigas inseparáveis quando estudaram no liceu Mt.St. Mary’s Academy, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, entre 1953 e 1955. E se a vida de cada uma seguiu caminhos distintos, elas voltaram a cruzar-se e estão agora a viver juntas, aos 80 anos, numa residência sénior.

Quase 70 anos depois de uma vida feita de casamentos, filhos, carreira e netos, juntaram-se no Atria Senior Living e revisitam memórias e as ligações que criaram tantas décadas antes. “A amizade é mesmo muito importante e ter velhas amigas é fabuloso”, contou Sylvia Caine em declarações ao programa televisivo Good Morning America. “Tantos de nós já partiram. E para mim é muito importante saber que tenho estas três incríveis mulheres comigo”, acrescentou Mary Grace Tassone.

Os dias, revelam, são feitos de várias atividades como caminhadas, noites de cinema e de festas temáticas que ocorrem no espaço onde agora coabitam, mas também de recordações dos tempos em que estiveram juntas e de relatos das sete décadas em que prosseguiram vidas separadas. “Conversamos sobre coisas diferentes desde o Liceu. Por exemplo, tínhamos uma freira velhinha que fazia cerveja artesanal todas as noites. Ao meio-dia, ela trazia a cerveja, tocava um pequeno sino e todos nós tínhamos nossa moeda para nossa caneca de cerveja”, recordou em entrevista Sylvia Crane.

Esta idosa foi a última a chegar a esta residência sénior, em julho passado, e não queria acreditar quando viu as amigas de outrora. “Quando cheguei à sala de jantar e as vi às três fiquei a sentir-me bem”, descreve, citada pelo jornal britânico The Mirror. Joan Harris concorda e acrescenta: “Ali estavam caras familiares num sítio estranho, pessoas que eu sabia quem eram, cujos passados eu conhecia.”