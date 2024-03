Esta é a música mais ouvida durante o sexo. E, sim, Taylor Swift está lá!

Mesmo não sendo o tema considerado mais sexy do mundo, a verdade é que é uma das composições mais escutadas pelas pessoas em momentos de intimidade.

Love Story, de Taylor Swift, lançado em 2008, foi a música eleita como líder do pódio de escuta durante o sexo e pela plataforma de bem-estar sexual Bedbible e que recorreu à ferramenta Playlist Miner do Spotify para as primeiras buscas. Depois, cruzaram os temas com 119 batidas por minuto – o que segundo site diz ser o melhor compasso para a intimidade – e concluíram que o tema surgia em 31 playlists que incluíam palavras-chave como sexo, sexy, romance e intimidade.

Apesar de Taylor Swift surgir como a vencedora desta tabela, Lady gaga é quem consegue mais entradas e capitaliza o segundo, terceiro e quatro lugares como Bad Romance, Just Dance e Poker Face, respetivamente. Em quinto lugar surge Smack That, de Akon & Smooth Operator / Sade