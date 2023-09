Futebol. Sete snacks rápidos, saudáveis e originais para ver a bola com os amigos

Se gosta de chegar a uma festa ou convívio e ser o centro das atenções por causa do seu prato. Aposte em levar camarões à milanesa. Trata-se de frutos do mar fritos com flocos de milho para ficarem crocante, que são servidos com soja.

Endívias recheadas com cubinhos de maçã e abacate também são uma excelente escolha. Para tornar o snack mais rico pode adicionar bocados de manga, camarão ou limão.

Para variar pode servir cogumelos em espeto marinado com vinagre balsâmico. O nome diz tudo. Depois de marinar os cogumelos, grelhe e coloque no espeto para servir.

Se estiver inspirada e quiser explorar a cozinha argentina experimente uns bolinhos de espinafre com queijo parmesão. Faça os bolinhos na frigideira, deixe secar e depois sirva com maionese.

Caso queira optar pelos tradicionais canapés, tente servir canapés de ‘sopa’ de queijo. Faça o ovo mexido com queijo na frigideira e quando estiver pronto coloque em cima do pão fatiado e leve ao forno.

Se gostar de aipo, tente servir recheado com queijo e azeitonas. Misture num recipiente queijo creme, com azeitona cortada aos bocados e um toque de maça verde e coloque no aipo cortado ao meio, em barcos.

Pode ainda apresentar umas tostas de abacate, banana e mel. As tostas são dos pratos mais básicos de se preparar e dos mais diversos. Os ingredientes são simples.