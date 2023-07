Greta Thunberg condenada a pagar multa por desobediência

O caso remonta a 19 de junho, quando a ativista ambiental Greta Thunberg participou, de acordo com a acusação, “numa manifestação que interrompeu o trânsito” e “recusou-se a obedecer às ordens da polícia, que pediu que deixasse o local”. Greta Thunberg confirmou que estava “naquele lugar naquele dia”, que recebeu “uma ordem que não cumpriu”, mas deixa bem claro: “quero negar o crime”.

A ativista de 20 anos vincou que agiu por necessidade, devido à “emergência climática”, estando a protestar contra o uso de combustíveis fósseis na entrada e saída do porto de Malmö, no sul do território. “Optamos por não ser espectadores e (…) paramos fisicamente as infraestruturas de combustíveis fósseis. Reapropriamo-nos do futuro”, escreveu, à data, Greta Thunberg no Instagram.

Agora, apesar das alegações da ativista, a sentença foi conhecida esta segunda-feira, 24 de julho e o tribunal condenou Thunberg ao pagamento de uma multa de 1500 coroas suecas (130 euros) e mais mil coroas (cerca de 87 euros) a serem entregues a um fundo nacional para vítimas de crimes.

com agências