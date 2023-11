Guardar segredos dá vida e saúde, diz a ciência

“O sigilo é inerentemente mau para o nosso bem-estar ou os efeitos negativos do sigilo tendem a emergir de segredos guardados?”. Esta foi a pergunta a que a Associação Americana de Psicologia quis responder para perceber de que maneira guardar um segredo potencia ou prejudica o bem-estar geral de quem o mantém.

A investigação contou com uma amostra inicial de 500 pessoas e descobriu que a maioria (76%) das pessoas mostra dificuldade em guardar um segredo que seja uma boa notícia, já cerca de 1/4 opta por manter reservados os eventos positivos, como pedidos de casamento ou conquistas pessoais. Para perceber o porquê desta reação, uma nova amostra mais alargada de 2500 pessoas foi sujeita a cinco experiências distintas, que procuraram explorar as motivações por trás da manutenção de segredos positivos e os efeitos desse sigilo sobre o bem-estar dos indivíduos.

Um dos testes implicava contar uma boa notícia aos participantes, os que guardavam segredo diziam sentir-se mais energizados do que os que os que não falavam. Mais: a decisão de manter um segredo impunha-se mais por razões pessoais do que pressões sociais, num claro comportamento antagónico quando os segredos carregavam más notícias.

Nesta análise conduzida pelo médico e professor associado da Universidade de Columbia, Michael Slepian, ficam claras as diferenças e conclui que alguns segredos, os positivos e menos pesados, quando mantidos na penumbra por motivos pessoais ou pela emoção de uma surpresa, podem ser construtivos, levando a uma maior perceção da energia, alegria e vitalidade. “Embora os segredos negativos sejam muito mais comuns do que os segredos positivos, algumas das ocasiões mais alegres da vida começam como segredos, incluindo pedidos de casamento secretos, gravidezes, presentes surpresa e notícias interessantes”, afirma o responsável do estudo citado em comunicado.

E a razão é simples, segundo o professor: “Ter tempo extra – dias, semanas ou até mais – para compor e montar uma surpresa e criar uma reação positiva no rosto da outra pessoa permite-nos viver mais tempo com a projeção deste momento emocionante, mesmo que tal esteja ainda apenas e só nas nossas mentes e antes de ser revelado.”